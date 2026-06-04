カジュアルイタリアン「カプリチョーザ」は、2026年6月4日から7月9日までの毎週木曜日に、「カプリチョーザ 大創業祭」の第1弾として、全国の店舗でスパゲティ4種のダブルサイズを30％オフで販売します。対象日は、6月4日、11日、18日、25日、7月2日、9日の6日間です。不動の人気No.1のメニューが対象今年の7月に創業48周年を迎えるカプリチョーザは、日頃の感謝を込めた「カプリチョーザ 大創業祭」を開催します。キャンペーンの