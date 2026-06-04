6月3日、2025－26シーズン限りで現役引退を表明していたB1千葉ジェッツの西村文男の引退試合「LAST RUNWAY #11 ～FINAL FLIGHT～ supported by スワローロジスティクス」が、船橋アリーナで開催された。試合後の引退セレモニーでは、西村が12年間着用した背番号11の永久欠番に加え、2026－27シーズンから西村が千葉Jのアドバイザリーコーチに就任することも