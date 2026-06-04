３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６０円０７銭前後と前日と比べて１５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８５円６２銭前後と同４０銭弱のユーロ安・円高だった。 日銀の植田和男総裁が３日午後の講演で「利上げの是非についてしっかりと議論する必要がある」と述べたことから１５９円３７銭まで円高・ドル安が進む場面があったものの、すぐ