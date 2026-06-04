４日の東京株式市場は売り優勢の展開となり、日経平均株価は反落する公算が大きい。前日は一時２０００円超の急騰をみせ、終値でも１６００円を上回る上昇で一気に６万８０００円台まで水準を切り上げた。ただ、相場を牽引する半導体関連やその周辺株に過熱感も拭えず、きょうは利益確定売りに押されそうだ。前日は、アジア株市場は高安まちまちだったが欧州時間からリスク回避ムードの地合いとなり、独ＤＡＸが１．３％安