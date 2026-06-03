自宅での入浴介助は、転倒や溺水のリスクがある一方で、介護を受ける方の清潔を保ち、気分転換や安心感にもつながる大切なケアです。 しかし、「どこまで手伝えばよいのか」「介護者の負担を減らす方法はあるのか」と悩まれていないでしょうか。 本記事では自宅介護のお風呂介助について以下の点を中心に紹介します。 自宅介護でお風呂を介助する方法 お風呂の介助をサポートする福祉用具 入浴介助の負担を