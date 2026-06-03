「矢吹整形外科」の矢吹先生によると、医療従事者の間であまり注目されていなかったのが、ビールのホップと骨粗しょう症の関係だそうです。飲料メーカーがプロモーションに利用したことで、急に日の目を見るようになってきたこの研究。この記事ではビールと骨粗しょう症の関係性について詳しく解説していきます。 監修医師： 矢吹 尚彦（矢吹整形外科 院長） 東海大学医学部卒業。大学病