ニトリは5月下旬、小型でハイパワーのUSB充電器「PD対応65W 薄型USBチャージャー」を一部のニトリ店舗とニトリネットで発売した。カラーはホワイト、グレー、モカの3色で、価格は2990円。●壁沿いでも使えるスリム設計 コンセントもたためる新製品は、スリム設計ながらハイパワーを実現したUSB充電器。厚みは14.6mmで、重さも約83gと軽量だ。コンセントに直接挿しても出っ張らず、壁沿いにすっきりと収まるため場所を気にせず