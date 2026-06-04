― ダウは620ドル安と6日ぶりに反落、米国とイランの攻撃応酬で和平合意期待が後退 ― ＮＹダウ 50687.07 ( -620.72 ) Ｓ＆Ｐ500 7553.68 ( -56.10 ) ＮＡＳＤＡＱ 26853.98 ( -239.92 ) 米10年債利回り4.498 ( +0.052 ) ＮＹ(WTI)原油 96.02 ( +2.26 ) ＮＹ金 4466.9 ( -53.0 ) ＶＩＸ指数16.06 ( +0.29 ) シカゴ日経225先物 (円建て)68240 ( -320 ) シカ