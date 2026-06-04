中国のSNS・小紅書（RED）にこのほど、「日本旅行で最も我慢できないことは？」との質問があり、中国ネットユーザーから多くの反応が寄せられた。特に多かったのは、「ごみ箱がない」ことに関する不満だった。「食べ歩きができないし、食べ終わってもごみ箱がない」「ごみ箱がないから1日中ごみを持ち歩くことになる。ホテルに戻ってもごみ箱が小さい」「ごみ箱がないから、飲み終わったペットボトルをずっとバッグに入れて持ち歩