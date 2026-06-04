阪神打線は2日の予告先発が台風接近による中止で流れた西武・平良と対戦する。規定投球回未満ながら、53イニングで防御率0・68という剛腕攻略のポイントは、追い込まれないことだ。平良の今季カウント別被打率は、0ストライク・286（28打数8安打）、1ストライク・137（51打数7安打）、2ストライク・090（100打数9安打）。ストライクを取られるごとに、ヒットの期待値は極端に下がる。阪神打線は、平良とは救援での対戦がある