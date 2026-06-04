巨人はベテランの田中将が通算20勝11敗と得意のオリックスを相手に先発する。交流戦ではこれまで通算22勝11敗。勝てば久保康友（D）、内海哲也（西）の各23勝に並ぶ交流戦歴代6位の勝利数となるだけに、勝利が期待される。また、このカード初戦の2日オリックス戦では楽天で同僚だった則本が今季初勝利。田中将と則本が同一カード3連戦でともに勝利を挙げると、楽天時代の22年9月17、18日西武戦で田中将→則本の順に勝って以