関西の主要百貨店で中元商戦が本格化している。「虚礼廃止」の風潮が強まる中、各社とも自分へのご褒美や日常使いをテーマにした品ぞろえを拡充した。今年は物価高の影響を考慮し、家計に配慮した値頃感のある商品も目立つ。（相間美菜子）近鉄百貨店は５月２７日から、あべのハルカス近鉄本店（大阪市阿倍野区）にギフトセンターを開設した。並ぶのは、広島県福山市の名店もりせんの「炭焼の焼豚セット」（税込み５４００円）