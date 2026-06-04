◇交流戦阪神2─3西武（2026年6月3日甲子園）阪神・小幡竜平の失策は実に痛かった。擁護するわけではないが、緊張する場面であり、重苦しい空気が漂っていた。0―1の7回表、2死二、三塁。スタンドでは満員観衆がジェット風船の準備を進めていた。打席に長谷川信哉。大竹耕太郎はカウント1―1からセットに入り、1度プレートを外した。バックネット裏で風船が1つ宙に舞ったのが気になったか。フルカウントとなり、今度は