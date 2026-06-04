元ＮＨＫ副会長の今井義典（いまい・よしのり）氏が５月２８日、拡張型心筋症による心不全で死去した。８１歳だった。告別式は近親者で済ませた。喪主は妻、恵子（やすこ）さん。１９６８年、ＮＨＫ入局。ヨーロッパ総局長、国際放送局長、解説委員長などを歴任。定年退職後、２００８〜１１年、副会長を務めた。１９９３〜９５年、朝のニュース番組「おはよう日本」のキャスターとしても活躍した。