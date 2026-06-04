J2新潟は3日、新潟・聖籠町のアルビレッジで実戦練習などを行い、6日にホームで行う札幌戦へ向けて準備を進めた。プレーオフラウンド第2戦で7・8位決定戦となる同戦が今季最終戦。5月30日の同ラウンド初戦の鹿児島戦は腰を痛めて途中交代したDF船木翔（28）は築き上げたコンパクトな守備で主導権を握り、リーグ7位を決める。雨が降る練習場に、低い声が響く。守備陣のリーダー役としてラインを設定する指示は細かく、妥協を許