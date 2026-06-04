“掃除屋が教える1分楽ピカ術”をテーマに役立つ掃除・ライフハックを公開している、こまちさん（@komachi_kurashi_）が4日までに自身のインスタグラムを更新。効率よく部屋の空気を入れ替えるための「部屋の換気NG3選」を紹介した。【画像】「もしかしてこれやってない？」部屋の換気方法こまちさんは動画の中で、サーキュレーターの正しい使い方を解説。窓が1つ、または2つでも近い場合は「窓を開け、外に向かってサーキュレ