【ソウル＝仲川高志】韓国の主要自治体の首長らを選ぶ統一地方選の投開票が３日、行われた。韓国ＫＢＳによると、４日午前０時現在、李在明（イジェミョン）政権の与党である左派系の「共に民主党」が、１６の主要市・道のうち、６自治体で当選を確実にした。韓国メディアは共に民主党の優勢を伝えており、勝利すれば、昨年６月４日に発足した李政権の基盤は強化されそうだ。今回の統一選は李政権発足後初の全国規模での選挙。