ロッテは3日、社会貢献プロジェクト「MARINES LINKS」の活動の一環として、6月19日から21日に開催される楽天戦（いずれもZOZOマリンスタジアム）で、ピンクリボン募金を実施することになったと発表した。6月19日は選手が参加する募金活動を実施するほか、期間中は球場内フロア2 インフォメーション（C、Dゲート間）に募金箱を設置する。毎月19日は「ピンクの日」として、乳がんの正しい知識の普及と早期発見（ブレスト・アウェ