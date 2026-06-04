歌手の菅原洋一さんが5月31日に、92歳で都内の病院で悪性リンパ腫のため亡くなったことを2日、日本歌手協会が発表した。 【写真】紅白のオープニングで熱唱する菅原洋一さん 菅原さんは1933年8月21日、兵庫県加古川市に生まれ。18歳で国立音楽大に入学。卒業後の58年、タンゴバンドの早川真平とオルケスタ・ティピカ東京に入団し、タンゴ歌手としてデビュー。デビュー10年目の67年、「知りたくないの」が8