「2019ミス・インターナショナル」でタレントの岡田朋峰が5月29日、自身のインスタグラムを更新。70歳で他界した父で俳優の岡田眞澄さんへの思いをつづった。 【写真】受け継がれる眞澄さんの遺伝子エレガントな雰囲気はやはり父譲り 岡田は「パパが天に召されてから今日で20年」と記し、モノクロの写真と古い2ショットの写真を投稿。足元にバケツを置いて砂遊びをしているように見えるカットで、女の子を優しく見つ