俳優の柏原収史(かしわばら・しゅうじ＝47)が3日、自身のX(旧ツイッター)を更新。大量下血のため救急搬送され、緊急手術を受けたことを明かした。 【写真】命の恩人である天野なつと2ショットを撮る柏原収史 柏原は「ご報告」と題し、「昨晩、自宅にて下血があり救急搬送されました」と伝えた柏原。「大腸の『憩室出血』で異常な出血量だった」と記し、「緊急手術が無事成功し今は病室で落ち着いています1週間ほど入