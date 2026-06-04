歌手で女優、タレントの本田理沙が2日、自身のインスタグラムで5月30日に都内で開催したライブについて記し、駆けつけた芸能人とのショットもアップした。 【写真】37年の付き合いオシャレにきめたBro.KORNに寄り添う姿 「無事に幕を下ろすことができました。」とライブの成功を伝えた本田。バンドメンバーや関係者、会場に足を運んだファンなど「このステージに関わってくださったすべての皆様へ、心より感謝