リバプールはボーンマス退任のイラオラ氏が新指揮官へイングランド1部リバプールに所属する日本代表MF遠藤航は、アルネ・スロット監督が解任されたことで今後の去就に大きな注目が集まっている。英紙「Daily Express」が「これまで退団が濃厚と見られていた3人の選手に新たなチャンスが訪れるかもしれない」と報じている。チームはスロット監督を2年で解任し、今季限りでボーンマスを退任したアンドニ・イラオラ氏の招聘に動い
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