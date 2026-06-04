関西1部リーグ・IKOMA FC 奈良所属の都倉賢が動画を公開関西1部リーグのIKOMA FC 奈良に所属する39歳のFW都倉賢が1日、自身のXを更新。年齢を感じさせない跳躍力を見せつけ、反響を呼んでいる。1986年生まれの都倉は、川崎フロンターレでプロキャリアをスタート。その後、ヴィッセル神戸、北海道コンサドーレ札幌、セレッソ大阪など多くのクラブでプレーし、Jリーグ通算123ゴールの豊富な経験を持つ。直近では栃木シティやいわ