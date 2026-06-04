セガのゲーム機・メガドライブとレコードプレイヤーを接続し、レコードに記録したゲームデータを読み込めるかにチャレンジした動画を、レトロゲーム系YouTuberのThroaty Mumbo氏が公開しています。Can We Load Sega Games Off a Vinyl Record? - YouTube目的は、海外版メガドライブであるジェネシスをレコードプレーヤーにつなぎ、レコードに記録したゲームデータを読み込めるか試すことです。まず音声として記録したデータをゲー