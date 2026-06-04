サバイバルオーディション番組「現役歌王ＪＡＰＡＮ」のトップ７メンバーとして注目を集めたシンガー・ソングライターのＳＨＵ（３１）が、１９日にフルバンド形式では初の単独ライブ（東京・渋谷のＳｐｏｔｉｆｙＯ―ＷＥＳＴ）を開催する。透き通った歌声、圧倒的な表現力と抜群の歌唱力が武器。１月に念願だった初の単独公演（東京・Ｏ―Ｃｒｅｓｔ）が実現。３月には東京・大阪で開催し、規模を拡大した。今回はフルバン