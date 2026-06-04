人気コスプレイヤー・えなこがイタリア・ローマでのショットを披露した。えなこは４日までに自身のインスタグラムを更新。「ローマに移動してコロッセオ」と書き始めると続けて「紫外線強くて日中はずっとサングラスしてます」とつづり、イタリア・ローマの世界遺産、コロッセオの円形闘技場を背に、黒のトップスとジーンズを合わせ、サングラスを着用した姿の写真をアップした。この投稿には「コロッセオをバックにしたえな