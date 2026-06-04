5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの山中柔太朗が、4日発売のエンタメ専門誌『日経エンタテインメント！』7月号（日経BP）の表紙を飾り、巻頭インタビューに登場する。【表紙カット】麗しい表情で…M!LK・山中柔太朗山中へのインタビュータイトルは「巡ってきた好機全力で走り続ける決意」。山中は、2025年から26年にかけて、映画3本、ドラマ5本に出演し、ドラマ『悪いのはあなたです』『黒崎さんの一途な愛がとまらない』