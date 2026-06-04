【ソウル共同】韓国で統一地方選が3日投開票され、KBSテレビは4日、全国16の広域自治体で行われた主要首長選のうち南部釜山など12カ所で、革新系与党「共に民主党」の候補が当選したと報じた。韓国メディアは「与党勝利」と伝えている。保守系最大野党「国民の力」の候補は、保守地盤の南東部大邱など2カ所で当選。ソウル市長選は与党候補がリードしているが、大接戦となっている。4日で発足1年を迎えた李在明政権の中間評価と