モデルの西山茉希（40）が4日、自身のインスタグラムを更新。“過去イチ”肌トラブルからの驚異の回復を報告した。西山は3日に「たった一晩寝て起きて、鏡を見たくない程の状態になります」と額や頬が赤くなった顔写真をアップ。「久々だったな過去一ひどかったな」と告白。原因不明だとしつつ、看護師の友人のアドバイスで冷却しながら一晩経つと症状は治まりつつあると明かし、「気合いの回復力チェックもしてみてください