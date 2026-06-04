アニメ『刃牙』シリーズの新作『刃牙道』第2クール（Netflixで18日配信開始）のメインPVが解禁された。主題歌情報も解禁となり、OPはChevonの「六ノ輪」、EDは三代目 J SOUL BROTHERSの「KATANA」に決定した。【動画】宮本武蔵が強すぎ！公開された『刃牙道』第2クールのPV公開されたＰＶでは、宮本武蔵が、愚地独歩、烈海王、渋川剛気ら地下闘技場戦士たちを華麗に斬り伏せ、「開始(はじ)まるぞ徳川。戦だ」と不敵に言い放つ