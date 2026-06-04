元KAT−TUNの中丸雄一（42）が3日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に生出演。5月31日を最後に活動を終了したアイドルグループ嵐について言及した。ライブについて「見てないですね。断腸の思いで見ないという選択肢を取りました。これ、見たら終わってしまうだなっていう気持ちになるだろうなというのを予想して。僕的に耐えられないと思ったんですよ」と切り出した。嵐から学んだことについて「それぞれ共通はしてる