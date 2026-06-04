障害者施設の元職員の男が送迎中の女の子に性的暴行を加えた疑いなどで再逮捕された。後藤隆也容疑者（46）は2024年、自分が勤務している障害者施設を利用していた当時9歳の女の子を送迎中、千葉県内のスーパーのトイレなどで性的暴行を加えたうえ、その様子を携帯電話で撮影した疑いなどがもたれている。調べに対し後藤容疑者は黙秘しているという。後藤容疑者はこれまで、施設に通う別の女の子にわいせつな行為をした疑いなどで2