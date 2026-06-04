佐野航大の評価がオランダ国内でさらに高まっている。『De Telegraaf』によると、PSVがNEC所属の佐野獲得に向けて再び関心を示しているという。同選手は今年1月にもPSVの補強候補に挙がっていたが、今夏の移籍市場で改めて重要ターゲットとしてリストアップされたようだ。PSVではイスマエル・サイバリのバイエルン移籍が近づくほか、ヨエイ・フェールマンやマウロ・ジュニオールにも移籍の可能性があるという。また、イェルディ・