巨人・阿部慎之助前監督が家庭内の暴行容疑で現行犯逮捕された件について、自民党の鈴木宗男議員が警察庁の姿勢を猛批判。賛否の声が噴出している。【写真】息子と素振りやキャッチボールをする姿が目撃された阿部前監督阿部前監督の逮捕に鈴木宗男議員が言及阿部前監督は5月25日、自宅で18歳の娘に暴行を加えたとして、児童相談所からの通報で駆けつけた警察官によって現行犯逮捕されていた。阿部氏は長女と次女のケンカを止