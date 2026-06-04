３月にメンバー７人の“完全体”でのカムバックを果たした世界的人気グループ「ＢＴＳ」の“ファミリーショット”にファンが歓喜だ。ＢＴＳはグループ公式インスタグラムを４日までに更新。まもなく迎える１３日のデビュー記念日に控え、「ＢＴＳＦａｍｉｌｙＰｈｏｔｏ＃２０２６ＢＴＳＦＥＳＴＡ」と記し、邸宅内や庭でメンバー全員がそろった１３枚のショットをアップした。ＢＴＳは２０１３年６月１３日に「ＮｏＭ