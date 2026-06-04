◆米大リーグレッドソックス―オリオールズ（３日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）は本拠のオリオールズ戦に「５番・ＤＨ」で先発。３試合連続でスタメン入りした。相手先発はメジャー通算８７勝のベテラン右腕バシット。吉田は、過去の対戦成績１６打数６安打、打率３割７分５厘と得意にしている。前日は快音なく４打数無安打３三振と悔しい結果となったが、快音