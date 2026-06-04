古い実家を売却しようと考えたとき、「先に解体したほうが売れやすいのでは」と考える人は少なくありません。しかし、その一方で「更地にすると固定資産税が最大6倍になる」という話を聞き、不安になることもあるでしょう。 実際、更地にすると固定資産税が上がるケースがあります。ただし、それだけを理由に解体を避けるべきとは限りません。本記事では、更地と固定資産税の関係や、実家売却時に解体するべきかどう