退職金の預け先として、通常の定期預金よりも金利が高い「ステップアップ型定期預金」を検討している方もいるのではないでしょうか。しかし、ステップアップ型定期預金には特約が付く場合があり、通常の定期預金とは異なるリスクがあるようです。 本記事では、ステップアップ型定期預金の概要や変動金利型定期預金との違いなどを解説します。 最近話題の「ステップアップ型定期預金」とは？ ステップアップ型定期