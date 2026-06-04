ガールズグループMAMAMOOのソラが、大胆なスタイルで視線を奪った。ソラは最近、自身のインスタグラムを更新し、「MAMAMOO、6月4日に登場」というコメントとともに写真を投稿した。【写真】ソラ、真っ赤なインナーが“スケスケ”公開された写真には、ドット柄のシアーノースリーブトップスにデニムパンツを合わせたソラの姿が収められている。特に透け感のあるトップスからのぞく赤いインナーが目を引き、引き締まったウエストライ