日本人は毎日おにぎり1個分の食べ物を捨てている 私たち日本人は、毎日おにぎり1個分の食べ物を捨てています。その量は、年間で472万トン。世界では多くの人が飢えに苦しむ一方、たくさんの食べ物が廃棄されています。食品ロスはなぜ生まれ、私たちには何ができるのかを考えます。この記事は、朝日新聞GLOBEの特集「捨てるか食べるか年10億トン廃棄の現実」の記事として、2024年12月20日に配信されたものを再構成して