息子の音読カードにある小さな保護者サイン欄に、驚くほど本格的なホラーキャラクターなどが描かれた写真がThreadsなどのSNSに投稿され、大きな話題となっている。RKCさん（＠rkc0207）が「クラスで話題になってるせいでやめるにやめれません」という言葉とともに投稿した画像には、1.2万件のいいねが集まり、コメント欄で次のネタを求める事態となった。毎日のサイン欄で繰り広げられる親子のやり取りや周囲の反応について、RKC