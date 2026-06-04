入学式では黒スーツに短髪の男性。卒業式ではグリーンヘアに袴姿の女性――。大学の同じ場所で撮影された、同じ人物とは思えない2枚の写真がXに投稿されると、12万件を超える”いいね”が集まり、「5度見くらいした」「てっきり女性かと思ってました！」「凄い変化ですね」といった驚きの声が寄せられました。【アフター写真】入学式では黒スーツで短髪だった男性が→卒業式では…投稿主はコスプレイヤーの窓賀茜さん（@MadogaAkan