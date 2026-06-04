女性ボーカルデュオ「PUFFY」の大貫亜美さんがインスタグラムを更新。足の甲のタトゥーが写り込んだ近影が話題となっている。【写真】指の付け根まで「ビッシリ」…大貫亜美さんの足先写真に写り込んだタトゥー大貫さんは、「今のフットネイル可愛すぎたから見てほしい気持ち！」とコメントし、写真をアップ。「初の赤マグにつぶつぶと緑のヘタを付けてもらって苺にしてもらったよ」と説明しているように、大貫さんの足の爪にはい