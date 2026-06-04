仏国際放送局ラジオ・フランス・アンテルナショナル（RFI）中国語版は2日、中国企業の海外市場シェアの約60％は政府補助金に依存していると報じた。記事は、経済協力開発機構（OECD）がこのほど公表した報告書で、過去20年間に世界各地で実施された産業向け公的支援政策を総合的に分析した結果、中国が蓄電池、太陽電池パネル、自動車製造などの産業に巨額の資金支援を行ってきたと明らかにし、それが世界経済の構図に大きな変化を