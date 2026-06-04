街中でよく見かける“段差スロープ”の利便性と法的な課題とは？身近な生活道路や幹線道路沿いを歩いていると、戸建て住宅の駐車場や店舗の入り口などで、道路と敷地の間に生じる段差を解消するためのスロープが設置されている光景をよく目にします。これらは一般的に段差スロープや駐車スロープ、あるいは乗り入れ／乗り上げブロックなどと呼ばれており、プラスチック製やゴム製、さらにはコンクリート製や鉄板のグレーチング