◆バレーボール▽女子ネーションズリーグ（ＮＬ）１次リーグの第１週カナダ大会日本３―１（２３―２５、２５―１２、２５―２２、２５―１３）フランス（４日、カナダ・ケベックシティ）開幕し、世界ランク５位の日本は１３位のフランスを３―１の逆転で白星発進を切った。第１セット（Ｓ）を接戦で失ったが、第２Ｓではエース格の佐藤淑乃（ミラノ）のバックアタックなどで得点を重ね、１３点の大差をつけて奪うと、過去７