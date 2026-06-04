◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人５―４オリックス（３日・東京ドーム）昨年８９歳で亡くなった長嶋茂雄さんの一周忌で「ＦＯＲ３ＶＥＲ６・３〜長嶋茂雄〜」として開催された一戦は、巨人が丸佳浩外野手の代打逆転満塁本塁打で劇的な逆転勝ちを収めた。２１年の不振時には熱血指導を受けた恩人。「長嶋さんが打たせてくれたと僕は信じている」と感慨を込めた。この日のイニング間には特別映像が流され、「長嶋茂雄は