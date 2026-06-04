◆米大リーグＲソックス―オリオールズ（３日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）右手首の負傷で負傷者リスト入りしたレッドソックスのロマン・アンソニー外野手の復帰が、再び不透明となった。３日（日本時間４日）、本拠でのオリオールズ戦の試合前にメディアに対応したトレーシー暫定監督は「きょうもスイングはしていない」と、バットを振らない調整が６日目になったことを明かした。「選手がどう感じ