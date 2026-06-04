ロングパットの成功率を高める素振りの仕方 打つ前に、必ず後方からカップを見ながら素振りする 【注目ポイント】●まずはグリーンに上がる前に情報を頭に入れておく（速いか遅いか、上りか下りか、順目か逆目か） ●実際にロングパットを打つときは、必ずボールの後ろに立ち、ボールを視界の下に入れながら、カップを見て素振りする●目から入って来る“ボールからカップまでの距離”という情報を、